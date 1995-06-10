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Хотин Руф Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Хотин Константин Иванович

Мать: Хотина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Лидия Афанасьевеа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Лидия Афанасьевеа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотина Лидия Афанасьевеа

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник ЖД войск
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
10.06.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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