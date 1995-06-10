Хотин Руф Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти10.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Хотин Константин Иванович
Мать: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хотина Лидия Афанасьевеа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хотина Лидия Афанасьевеа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хотина Лидия Афанасьевеа
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник ЖД войск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1995