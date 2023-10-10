Хотин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти06.01.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Хотин Константин Константинович
Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Хотин Игорь Константинович
Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хотина Ольга Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель РПСЦ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1927