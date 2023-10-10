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Хотин Константин Иванович

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Место рождения

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

06.01.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Хотин Константин Константинович

Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Хотин Игорь Константинович

Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Хотин Руф Константинович

Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Ольга Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотина Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель РПСЦ
Место жительства
Неизвестно
Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.01.1927
Кострома, город Кострома, Костромская область
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