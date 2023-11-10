Хотин Игорь Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотин Игорь Константинович

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Место рождения

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.06.1913

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913

Отец: Хотин Константин Иванович

Мать: Хотина Ольга Васильевна

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
11.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотина Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотина Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
2003
Харьков, Харківська область
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