Хотин Игорь Константинович
Место рождения
Дата рождения02.06.1913
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913
Отец: Хотин Константин Иванович
Мать: Хотина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1936
Рождение ребёнка
04.11.1938
Рождение ребёнка
11.05.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хотина Татьяна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
2003
Харьков, Харківська область