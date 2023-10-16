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Витушкин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

30.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Витушкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Витушкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витушкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.04.1986
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