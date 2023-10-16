Витушкин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти30.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Витушкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Витушкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Витушкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.04.1986