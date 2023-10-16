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Витушкин Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
27.01.1913

Дочь: Головченко Нина Викторовна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Витушкина Трифена Викторовна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушкин Киф Викторович

Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витушкина Александра Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей РПСЦ
Смерть
1979
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