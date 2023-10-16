Витушкин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
27.01.1913
Дочь: Головченко Нина Викторовна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Витушкина Трифена Викторовна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
02.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей РПСЦ
Смерть
1979