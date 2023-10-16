Белозеров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозеров Алексей Иванович

Белозеров Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Около 1894

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

Около 1847 г.р.
1856 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Белозеров Иван Дмитриев

Мать: Белозерова Мария Яковлевна

Бракосочетание
15.10.1862 ст.

Жена: Белозерова Ираида Григорьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Поручители по жениху: "ярославские купеческие сыновья: Василий Иванов Белозёров и Иван Авраамиев Балов*; по невесте ярославский купеческий сын Константин Иванов Кузнецов и мещанин Захар Тимофеев Кисиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1865 ст.

Сын: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Витушкина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шмырова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна

Бракосочетание
Около 1875

Жена: Белозерова Варвара Никаноровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Белозеров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1882 ст.

Сын: Белозеров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Белозеров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна

Рождение ребёнка
28.07.1888

Сын: Белозеров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно
торговля хлебом
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close