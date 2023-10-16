Белозеров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиОколо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
15.10.1862 ст.
Поручители по жениху: "ярославские купеческие сыновья: Василий Иванов Белозёров и Иван Авраамиев Балов*; по невесте ярославский купеческий сын Константин Иванов Кузнецов и мещанин Захар Тимофеев Кисиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1865 ст.
Сын: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Витушкина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шмырова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Белозерова Ираида Григорьевна
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1880
Сын: Белозеров Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
30.12.1882 ст.
Сын: Белозеров Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Белозеров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна
Рождение ребёнка
28.07.1888
Сын: Белозеров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Белозерова Варвара Никаноровна
Работа или профессия
Неизвестно
торговля хлебом
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1894