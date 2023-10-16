Белозеров Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1865 ст.
Дата смерти06.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1865 ст.
Работа или профессия
20.02.1901 ст.
бухгалтер, архивариус | Место работы: Урочский вагоноремонтный завод Должность: бухгалтер, архивариус
Бракосочетание
23.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.
Сын: Белозеров Валентин Вячеславович
Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
24.10.1907 ст.
Сын: Белозеров Анатолий Вячеславович
Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
05.12.1909 ст.
Сын: Белозеров Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Белозеров Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод, архивариус УВРЗ с 20 февраля 1901 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1951