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Белозеров Вячеслав Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1865 ст.

Дата смерти

06.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1865 ст.

Отец: Белозеров Алексей Иванович

Мать: Белозерова Ираида Григорьевна

Работа или профессия
20.02.1901 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
бухгалтер, архивариус | Место работы: Урочский вагоноремонтный завод Должность: бухгалтер, архивариус
Бракосочетание
23.01.1903 ст.

Жена: Белозерова Елизавета Яковлевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.

Сын: Белозеров Валентин Вячеславович

Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
24.10.1907 ст.

Сын: Белозеров Анатолий Вячеславович

Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
05.12.1909 ст.

Сын: Белозеров Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Белозеров Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Белозерова Елизавета Яковлевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод, архивариус УВРЗ с 20 февраля 1901 г.
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
06.11.1951
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