Белозеров Анатолий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1907 ст.
Дата смерти07.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1907 ст.
Образование
1929
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: учитель
Образование
1939
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Образовательное учреждение: Строительный институт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Качурина Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качурина Анна Сергеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Белозерова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белозерова Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель, проектировщик | Должность: инженер-строитель, проектировщик
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1994
в 16:20 | Игнатовское кладбище