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Белозеров Анатолий Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1907 ст.

Дата смерти

07.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1907 ст.

Отец: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Мать: Белозерова Елизавета Яковлевна

Образование
1929
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: учитель
Образование
1939
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Образовательное учреждение: Строительный институт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Качурина Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качурина Анна Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Белозерова Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
инженер-строитель, проектировщик | Должность: инженер-строитель, проектировщик
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
07.09.1994
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
в 16:20 | Игнатовское кладбище
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