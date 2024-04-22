Белозерова (Головушкина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова (Головушкина) Елизавета Яковлевна

Белозерова (Головушкина) Елизавета Яковлевна

avatar

Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1879

Дата смерти

30.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879

Отец: Головушкин Яков Григорьевич

Мать: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1903 ст.

Муж: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.

Сын: Белозеров Валентин Вячеславович

Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1907 ст.

Сын: Белозеров Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1909 ст.

Сын: Белозеров Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Белозеров Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Залужское начальное народное училище в 1891 г.
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
30.10.1963
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close