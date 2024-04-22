Белозерова (Головушкина) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1879
Дата смерти30.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879
Бракосочетание
23.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.
Сын: Белозеров Валентин Вячеславович
Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1907 ст.
Сын: Белозеров Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1909 ст.
Сын: Белозеров Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Белозеров Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Залужское начальное народное училище в 1891 г.
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
30.10.1963
Тверицкое кладбище