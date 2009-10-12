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Белозеров Николай Вячеславович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

27.04.1913

Дата смерти

12.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1913

Отец: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Мать: Белозерова Елизавета Яковлевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
Между 1934 и 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Ленинградский технологический институт Специальность: инженер химик-технолог
Бракосочетание
?.09.1940

Жена: Булах Ирина Антоновна

Развод
1946

Жена: Булах Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место работы: Планово-статистический отдел Ярославского райисполкома
Работа или профессия
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
техник | Место работы: Резинокомбинат Должность: техник
Работа или профессия
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
преподаватель | Место работы: Химико-механический техникум Должность: преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
преподаватель, доцент, к.т.н. | Место работы: Политехнический институт Должность: преподаватель, доцент, к.т.н.
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель, доцент
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.10.2009
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