Белозеров Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рождения27.04.1913
Дата смерти12.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1913
Образование
Между 1934 и 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Ленинградский технологический институт Специальность: инженер химик-технолог
Бракосочетание
?.09.1940
Жена: Булах Ирина Антоновна
Развод
1946
Жена: Булах Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Планово-статистический отдел Ярославского райисполкома
Работа или профессия
Неизвестно
техник | Место работы: Резинокомбинат Должность: техник
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель | Место работы: Химико-механический техникум Должность: преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель, доцент, к.т.н. | Место работы: Политехнический институт Должность: преподаватель, доцент, к.т.н.
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель, доцент
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.2009