Белозеров Евгений Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1909 ст.
Дата смерти16.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1909 ст.
Образование
09.07.1926
Образовательное учреждение: школа Карла Маркса Специальность: 9 классов
Работа или профессия
Между 1929 и 1930
техник | Место работы: Ляпинская ГРЭС Должность: техник
Работа или профессия
Между ?.04.1930 и ?.06.1938
зам. начальника котельни | Место работы: ТЭЦ 1 Должность: зам. начальника котельни
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудник ТЭЦ ЯРАК
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Пастуховское училище (механический техникум) Специальность: механик-теплотехник
Смерть
16.01.1953
Причина смерти: сердечная слабость | пациент психиатрической больницы. шизофрения | Тверицкое кладбище