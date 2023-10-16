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Белозеров Евгений Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1909 ст.

Дата смерти

16.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1909 ст.

Отец: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Мать: Белозерова Елизавета Яковлевна

Образование
09.07.1926
Образовательное учреждение: школа Карла Маркса Специальность: 9 классов
Работа или профессия
Между 1929 и 1930
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
техник | Место работы: Ляпинская ГРЭС Должность: техник
Работа или профессия
Между ?.04.1930 и ?.06.1938
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
зам. начальника котельни | Место работы: ТЭЦ 1 Должность: зам. начальника котельни
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудник ТЭЦ ЯРАК
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Пастуховское училище (механический техникум) Специальность: механик-теплотехник
Смерть
16.01.1953
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: сердечная слабость | пациент психиатрической больницы. шизофрения | Тверицкое кладбище
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