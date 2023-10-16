Белозеров Валентин Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1903 ст.
Дата смерти16.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дербина Мария Степановна
Образование
Около 1939
Образовательное учреждение: Технологический институт Специальность: инженер химик-технолог
Арест
Между 1939 и ?.02.1947
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Исправительно-трудовая колония | п/я ЛК/9
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Дербина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дербина Мария Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель | Место работы: технологический институт Должность: преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Струнино, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
учитель | Место работы: школа Должность: учитель | Струнино
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1973