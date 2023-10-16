Белозеров Валентин Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозеров Валентин Вячеславович

Белозеров Валентин Вячеславович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1903 ст.

Дата смерти

16.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1903 ст.

Отец: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Мать: Белозерова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
27.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дербина Мария Степановна

Образование
Около 1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Технологический институт Специальность: инженер химик-технолог
Арест
Между 1939 и ?.02.1947
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Исправительно-трудовая колония | п/я ЛК/9
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Лидия Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Дербина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербина Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
преподаватель | Место работы: технологический институт Должность: преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
Струнино, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
учитель | Место работы: школа Должность: учитель | Струнино
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: учитель
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
16.04.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close