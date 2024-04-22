город Ставрополь, город Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ставрополь

город Ставрополь, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Ворошиловск
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
1Ставрополь. Губернский.При речках: Ташле 1-й иТашле 2-й, Мамайке 1-й и Мамайке 2-й, Мутнянке и Желобовке.От С.-Петербурга 1981, От Тифлиса 568¼45891665212965Церквей: православных 8 (вновь строится 1), домовых православных церквей 5, армяно-григорианская 1, римско-католическая 1, евангелическо-лютеранская 1, православная часов Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
13029Ставропольгород краев.знач.45°03'41°59'L-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город Ставрополь
7701000001г Ставрополь#Н/Д
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