Дербина (Дербина) Мария Степановна
Место рожденияд. Вахрушино, Волгодская губ., Россия
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
д. Вахрушино, Волгодская губ., Россия
Вельский уезд, Успенской волости
Рождение ребёнка
27.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Валентин Вячеславович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы
Место жительства
Неизвестно
Струнино, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Струнино
Смерть
1965