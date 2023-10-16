Дербина (Дербина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербина (Дербина) Мария Степановна

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Место рождения

д. Вахрушино, Волгодская губ., Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Вахрушино, Волгодская губ., Россия
Вельский уезд, Успенской волости
Рождение ребёнка
27.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Валентин Вячеславович

Развод
Неизвестно

Муж: Белозеров Валентин Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Валентин Вячеславович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы
Место жительства
Неизвестно
Струнино, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Струнино
Смерть
1965
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