Белозерова (Рачкова) Ираида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Рачкова) Ираида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Около 1874

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Рачков Григорий Иоакимов

Мать: Рачкова Александра Иоакинфова

Бракосочетание
15.10.1862 ст.

Муж: Белозеров Алексей Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Поручители по жениху: "ярославские купеческие сыновья: Василий Иванов Белозёров и Иван Авраамиев Балов*; по невесте ярославский купеческий сын Константин Иванов Кузнецов и мещанин Захар Тимофеев Кисиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1865 ст.

Сын: Белозеров Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Витушкина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шмырова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Похороны
1874
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
ГАЯО ф. 230 оп. 3 д. 1990 "Дело о недопущении похоронить по-раскольнически мещанку г. Ярославля Белозерову Ираиду". 1874 г. - 3 л.
Смерть
Около 1874
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