Белозерова (Рачкова) Ираида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиОколо 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1847
Бракосочетание
15.10.1862 ст.
Поручители по жениху: "ярославские купеческие сыновья: Василий Иванов Белозёров и Иван Авраамиев Балов*; по невесте ярославский купеческий сын Константин Иванов Кузнецов и мещанин Захар Тимофеев Кисиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1865 ст.
Сын: Белозеров Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Витушкина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шмырова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Похороны
1874
ГАЯО ф. 230 оп. 3 д. 1990 "Дело о недопущении похоронить по-раскольнически мещанку г. Ярославля Белозерову Ираиду". 1874 г. - 3 л.
Смерть
Около 1874