Шмырова (Белозерова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Андреева Нонна Викторовна
Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шмыров Александр Викторович
Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Понизовкина Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
д. Капустино (близ с. Устье), Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
Полтава, Полтавська область