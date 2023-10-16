Шмырова (Белозерова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырова (Белозерова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Белозеров Алексей Иванович

Мать: Белозерова Ираида Григорьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Андреева Нонна Викторовна

Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шмыров Александр Викторович

Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Понизовкина Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Шмыров Филипп Викторович

Отец ребёнка: Шмыров Виктор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыров Виктор Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
д. Капустино (близ с. Устье), Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
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