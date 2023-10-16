Андреева (Шмырова) Нонна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Шмырова) Нонна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шмыров Виктор Филиппович

Мать: Шмырова Анна Алексеевна

Бракосочетание
23.11.1913

Муж: Андреев Николай Осипович

Рождение ребёнка
23.03.1917

Дочь: Петренко Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Осипович

Полтавская обл., Украина
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Карловка, Полтавська область
Смерть
15.09.1981
Карловка, Полтавська область
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