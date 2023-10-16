Андреева (Шмырова) Нонна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти15.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шмыров Виктор Филиппович
Мать: Шмырова Анна Алексеевна
Бракосочетание
23.11.1913
Рождение ребёнка
23.03.1917
Дочь: Петренко Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Осипович
Полтавская обл., Украина
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1981