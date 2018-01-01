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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2213Карловка, мест. вл.при рч. Орчике.241553616741671Церковь православная 1. Училище. Больница. Аптека. Ярмарок 4. Почтовая станция. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
М. Карловка с 3 сел. и 10 дер.62Ея Высочество Вел. Кн. Елена Павловна7392—2662
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
378. Кирловка, местечко бывшее владельческое, при речке Орчике, дворов 661, жителей 3568 в. првл. (уездный город в 24 верстах), церковь православная, 3 школы, богадельня, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Карловка местечкоКарловское—23230723074614
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Карловка
местечко Карловка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18228Карлівкамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Карлівськийміська рада Карлівська