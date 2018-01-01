город Карловка, город Карловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Карловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2213Карловка, мест. вл.при рч. Орчике.241553616741671Церковь православная 1. Училище. Больница. Аптека. Ярмарок 4. Почтовая станция. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
М. Карловка с 3 сел. и 10 дер.62Ея Высочество Вел. Кн. Елена Павловна73922662

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Карловская волость
378. Кирловка, местечко бывшее владельческое, при речке Орчике, дворов 661, жителей 3568 в. првл. (уездный город в 24 верстах), церковь православная, 3 школы, богадельня, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Карловская волость
1.0Карловка местечкоКарловское23230723074614

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Карловская волость
местечко Карловка
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
местечко Карловка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18228Карлівкамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Карлівськийміська рада Карлівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close