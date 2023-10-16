Андреев Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1892
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.11.1913
Рождение ребёнка
23.03.1917
Дочь: Петренко Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Нонна Викторовна
Полтавская обл., Украина
Работа или профессия
Неизвестно
комерсант, владелец трикотажной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1938
Причина смерти: расстрелян НКВД