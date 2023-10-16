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Андреев Николай Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1892

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1913

Жена: Андреева Нонна Викторовна

Рождение ребёнка
23.03.1917

Дочь: Петренко Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Нонна Викторовна

Полтавская обл., Украина
Работа или профессия
Неизвестно
комерсант, владелец трикотажной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1938
Причина смерти: расстрелян НКВД
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