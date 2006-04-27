Петренко (Андреева) Маргарита Николаевна
Место рожденияПолтавская обл., Украина
Дата рождения23.03.1917
Дата смерти27.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917
Полтавская обл., Украина
Рождение ребёнка
08.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2006