Петренко (Андреева) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Андреева) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Полтавская обл., Украина

Дата рождения

23.03.1917

Дата смерти

27.04.2006

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917

Отец: Андреев Николай Осипович

Мать: Андреева Нонна Викторовна

Полтавская обл., Украина
Рождение ребёнка
08.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Михаил Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Карловка, Полтавська область
Смерть
27.04.2006
Карловка, Полтавська область
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