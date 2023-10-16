Петренко Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти09.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Маргарита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
09.11.1988