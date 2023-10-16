Петренко Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

09.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Маргарита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Маргарита Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
09.11.1988
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