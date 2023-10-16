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Шмыров Виктор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шмыров Филипп Емельянович

Мать: Шмырова Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Андреева Нонна Викторовна

Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шмыров Александр Викторович

Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Понизовкина Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Шмыров Филипп Викторович

Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмырова Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
комерсант, владелец ломбарда
Место жительства
Неизвестно
д. Капустино (близ с. Устье), Ярославская обл., Россия
Смерть
1935
Полтава, Полтавська область
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