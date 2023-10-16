Шмыров Виктор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Андреева Нонна Викторовна
Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шмыров Александр Викторович
Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Понизовкина Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Шмырова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмырова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
комерсант, владелец ломбарда
Место жительства
Неизвестно
д. Капустино (близ с. Устье), Ярославская обл., Россия
Смерть
1935
Полтава, Полтавська область