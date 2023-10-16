Шмыров Филипп Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыров Филипп Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шмыров Емельян Анисимович

Мать: Шмырова Настасия Степановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шмыров Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шмыров Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыров Александр Филиппович

Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмырова Агрипина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Мукомольное производство, купец Ярославского уезда д.Клепиково
Смерть
1900
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