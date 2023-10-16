Шмыров Филипп Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шмыров Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыров Александр Филиппович
Мать ребёнка: Шмырова Агрипина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мукомольное производство, купец Ярославского уезда д.Клепиково
Смерть
1900