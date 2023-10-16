Шмырова Настасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шмыров Филипп Емельянович
Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шмыров Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно