Шмырова Настасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырова Настасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шмыров Филипп Емельянович

Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шмыров Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Шмыров Емельян Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыров Емельян Анисимович

Смерть
Неизвестно
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