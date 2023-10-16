Шмыров Емельян Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыров Емельян Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шмыров Анисим Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шмыров Филипп Емельянович

Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шмыров Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмырова Настасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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