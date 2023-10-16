Шмыров Емельян Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шмыров Анисим Максимович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шмыров Филипп Емельянович
Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шмыров Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Шмырова Настасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно