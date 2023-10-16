Шмырова Агрипина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шмыров Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыров Александр Филиппович
Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно