Шмырова Агрипина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырова Агрипина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шмыров Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шмыров Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыров Александр Филиппович

Отец ребёнка: Шмыров Филипп Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыров Филипп Емельянович

Смерть
Неизвестно
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