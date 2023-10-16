Понизовкина (Шмырова) Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонизовкина (Шмырова) Лидия Викторовна

Понизовкина (Шмырова) Лидия Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шмыров Виктор Филиппович

Мать: Шмырова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понизовкин Константин Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: гимназия
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close