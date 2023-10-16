Понизовкина (Шмырова) Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шмыров Виктор Филиппович
Мать: Шмырова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: гимназия
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
1989