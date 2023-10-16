Понизовкин Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
юрист Рыбинского з-да №36
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ВУЗ Специальность: Юрист
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
1964