Понизовкин Константин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понизовкин Константин Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понизовкина Лидия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист Рыбинского з-да №36
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ВУЗ Специальность: Юрист
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
1964
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