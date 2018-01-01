город Полтава, город Полтава, Полтавська область (на 2018) — Familio

Полтава

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
1ПОЛТАВА. Губернский. (Городские предместья: Кобищаны, Кулики, Подол, Кривохатки, Павленки, Немецкая колония и пригородное селение Огневка, показаны в начале списка селени Показать все При р. Ворскле.14008392106104888750Церквей: православн. 17, католическ. 1, лютеранск. 1. Монастырь 1. Еврейских: синагога 1, молитвенных школ 2. Учебных заведений 12: Институт благородн. девиц, кадетски Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Полтавская волость
19.0Полтава городПолтавское козаков2422362361337186519063771

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Полтавская волость
город Полтава
Полтавская губерния, Полтавский уезд
город Полтава

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17733Полтавамістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуміськрада Полтавська
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