Рачкова (Шишова) Александра Иоакинфова
Место рожденияЯковлевское, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шишов Иоакинф Михайлов
Яковлевское, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
10.10.1820
Троице-Тверицкая церковь
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рачков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Рачков Григорий Иоакимов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белозерова Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Рачков Григорий Иоакимов
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
До 1870