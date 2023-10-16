Рачкова (Шишова) Александра Иоакинфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова (Шишова) Александра Иоакинфова

Место рождения

Яковлевское, Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шишов Иоакинф Михайлов

Мать: не указана

Яковлевское, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
10.10.1820

Муж: Рачков Григорий Иоакимов

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Троице-Тверицкая церковь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рачков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Рачков Григорий Иоакимов

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белозерова Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Рачков Григорий Иоакимов

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
До 1870
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