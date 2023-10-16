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Рачков Григорий Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1800 ст.

Дата смерти

16.01.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1800 ст.

Отец: Рачков Иоаким Андрианов

Мать: Рачкова Анна Прокопьева

Бракосочетание
10.10.1820

Жена: Рачкова Александра Иоакинфова

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Троице-Тверицкая церковь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рачков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Рачкова Александра Иоакинфова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белозерова Ираида Григорьевна

Мать ребёнка: Рачкова Александра Иоакинфова

Работа или профессия
Неизвестно
Ярославский купец
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
16.01.1868 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
«Ярославский 2-й гильдии купец Григорий Якимович Рачков, 68 лет умер 16 января 1868 года. Отчего умер - неизвестно. От православного напутстнования отрекся. Кем, когда и где именно потребен - неизвест... Показать все
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