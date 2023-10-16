Рачков Григорий Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1800 ст.
Дата смерти16.01.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1800 ст.
Отец: Рачков Иоаким Андрианов
Мать: Рачкова Анна Прокопьева
Бракосочетание
10.10.1820
Троице-Тверицкая церковь
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рачков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Рачкова Александра Иоакинфова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белозерова Ираида Григорьевна
Мать ребёнка: Рачкова Александра Иоакинфова
Работа или профессия
Неизвестно
Ярославский купец
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
16.01.1868 ст.
«Ярославский 2-й гильдии купец Григорий Якимович Рачков, 68 лет умер 16 января 1868 года. Отчего умер - неизвестно. От православного напутстнования отрекся. Кем, когда и где именно потребен - неизвест... Показать все