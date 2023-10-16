Рачков Иоаким Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти13.11.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Упоминание
1791
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Отпущен на волю
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рачков Иван Иоакимов
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
16.01.1794 ст.
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
18.01.1800 ст.
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Упоминание
1801
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Посадский человек
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
?.04.1810
Дочь: Чиркова Александра Иоакимовна
Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева
Упоминание
1843
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Купец 3й гильдии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рачкова Анна Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
13.11.1811 ст.
Причина смерти: от чахотки | Троице-Тверицкое кладбище