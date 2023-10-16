Рачков Иоаким Андрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРачков Иоаким Андрианов

Рачков Иоаким Андрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

13.11.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Рачков Андриан Андреев

Мать: Рачкова Параскевья Яковлева

Упоминание
1791
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Отпущен на волю
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рачков Иван Иоакимов

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
16.01.1794 ст.

Сын: Рачков Тимофей Иоакимов

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
18.01.1800 ст.

Сын: Рачков Григорий Иоакимов

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Упоминание
1801
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Посадский человек
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рачков Ефрем Иоакимов

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.

Сын: Рачков Николай Иоакимов

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
?.04.1810

Дочь: Чиркова Александра Иоакимовна

Мать ребёнка: Рачкова Анна Прокопьева

Упоминание
1843
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Купец 3й гильдии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкова Анна Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
13.11.1811 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | Троице-Тверицкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close