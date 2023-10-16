Белозеров Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1882 ст.
Военная служба
1904
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Приложение к № 24 Ярославских Губернских Ведомостей. 23 марта 1904 г. По воинской повинности. Призывные списки 1-го участка Ярославского уезда на 1904 год на нижепоименованных молодых людей, родившихс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
счетчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно