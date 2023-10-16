Белозерова (Реутова) Варвара Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Реутова) Варвара Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Реутов Никанор

Мать: Реутова Ольга

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Белозеров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Белозеров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1882 ст.

Сын: Белозеров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Белозеров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1888

Сын: Белозеров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1932
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