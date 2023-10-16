Белозерова (Реутова) Варвара Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Реутов Никанор
Мать: Реутова Ольга
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1880
Сын: Белозеров Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1882 ст.
Сын: Белозеров Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Белозеров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1888
Сын: Белозеров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Белозеров Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1932