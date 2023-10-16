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Белозеров Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1888

Дата смерти

15.02.1968

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888

Отец: Белозеров Алексей Иванович

Мать: Белозерова Варвара Никаноровна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозерова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозерова Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Зоя Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер | Место работы: Урочский вагоноремонтный завод Должность: бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер УВРЗ
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
15.02.1968
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкое кладбище
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