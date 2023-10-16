Белозеров Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1888
Дата смерти15.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозерова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозерова Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер | Место работы: Урочский вагоноремонтный завод Должность: бухгалтер
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер УВРЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1968
Тверицкое кладбище