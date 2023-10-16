Белозерова (Соломонова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Соломонова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1899

Дата смерти

01.12.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1899

Отец: Соломонов Николай Фокич

Мать: Лукьянова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Владимир Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
01.12.1990
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