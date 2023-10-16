Белозерова (Соломонова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1899
Дата смерти01.12.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1899
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
01.12.1990