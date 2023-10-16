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Белозеров Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Мать: (белозерова ) Вера Николевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Белозеров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1815

Дочь: Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Белозерова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1824 и Неизвестно

Дочь: Белозерова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Белозеров Василий Иванович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Павла Иванова

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Белозеров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
До 1840
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