Белозеров Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1815
Дочь: Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Белозерова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 1824 и Неизвестно
Дочь: Белозерова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Белозеров Василий Иванович
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Павла Иванова
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Белозеров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Белозерова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
До 1840