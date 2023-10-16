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Белозеров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Белозеров Иван Дмитриев

Мать: Белозерова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Белозеров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Анна Онисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Анна Онисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
торговля хлебом
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
После 1896
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