Белозеров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1853
Сын: Белозеров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Белозерова Анна Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
торговля хлебом
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
После 1896