Белозерова (Абрамова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Абрамова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Около 1865

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Абрамов Яков Андреич

Мать: Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Белозеров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
20.08.1815

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Белозерова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Между 1824 и Неизвестно

Дочь: Белозерова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Белозеров Василий Иванович

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Павла Иванова

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Белозеров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Иван Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая вдова
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1865
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