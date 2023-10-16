Белозерова (Абрамова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиОколо 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Абрамов Яков Андреич
Мать: Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
20.08.1815
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Белозерова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Между 1824 и Неизвестно
Дочь: Белозерова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Белозеров Василий Иванович
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Павла Иванова
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Белозеров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Белозеров Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая вдова
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Около 1865