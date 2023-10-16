Абрамов Яков Андреич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Абрамов Андрей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Белозерова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1845