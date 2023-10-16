Абрамов Яков Андреич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Яков Андреич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Абрамов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Белозерова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1845
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