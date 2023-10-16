Белозеров Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Римма Константинова
Мать ребёнка: Валентина Александрова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Валентина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Александрова
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Неизвестно