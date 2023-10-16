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Белозеров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Белозеров Василий Иванович

Мать: Белозерова Анна Онисимовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Римма Константинова

Мать ребёнка: Валентина Александрова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Валентина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Александрова

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Неизвестно
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