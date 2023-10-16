Валентина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Римма Константинова
Отец ребёнка: Белозеров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Белозеров Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Неизвестно