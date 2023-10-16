Валентина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Римма Константинова

Отец ребёнка: Белозеров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Белозеров Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Константин Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
Неизвестно
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