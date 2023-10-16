Белозерова (Полетаева) Анна Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти21.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Белозеров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
21.06.1895