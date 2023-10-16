Белозерова (Полетаева) Анна Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Полетаева) Анна Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.06.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Белозеров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
21.06.1895
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