Белозеров [Малашкин] Дмитрей Дмитрев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров [Малашкин] Дмитрей Дмитрев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1754

Дата смерти

Между 1800 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1754

Отец: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Мать: Белозерова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Белозеров Иван Дмитриев

Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марианна Дмитриева

Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (белозерова ) Вера Николевна

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Между 1800 и 1810
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