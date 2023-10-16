Белозеров [Малашкин] Дмитрей Дмитрев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1754
Дата смертиМежду 1800 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1754
Рождение ребёнка
1784
Сын: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марианна Дмитриева
Мать ребёнка: (белозерова ) Вера Николевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Между 1800 и 1810