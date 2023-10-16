Белозерова (Чиркова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Чиркова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1754

Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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