Белозерова (Чиркова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1754
Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно