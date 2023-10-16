Белозеров [Малашкин] Дмитрий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
26.09.1754
Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Мать ребёнка: Белозерова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Белозерова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно