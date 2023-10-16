Прянишников Григорий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти27.11.1767
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Рождение ребёнка
1733
Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Малашкин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Рождение ребёнка
15.09.1745
Сын: Малашкин Никита Григорьев
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.11.1767