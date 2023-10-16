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Прянишников Григорий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

27.11.1767

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1733

Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Малашкин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
15.09.1745

Сын: Малашкин Никита Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Малашкин Козма Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Малашкин Фома Григорьев

Мать ребёнка: Прянишникова Марфа Софроньева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прянишникова Марфа Софроньева

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.11.1767
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