Прянишникова Марфа Софроньева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1706 и 1711
Дата смерти08.01.1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1706 и 1711
Отец: Сафроний
Рождение ребёнка
1729
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1733
Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Малашкин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
15.09.1745
Сын: Малашкин Никита Григорьев
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
08.01.1776