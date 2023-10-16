Прянишникова Марфа Софроньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишникова Марфа Софроньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1706 и 1711

Дата смерти

08.01.1776

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1706 и 1711

Отец: Сафроний

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1733

Сын: Белозеров [малашкин] Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1735

Сын: Малашкин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
15.09.1745

Сын: Малашкин Никита Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Малашкин Козма Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Малашкин Фома Григорьев

Отец ребёнка: Прянишников Григорий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прянишников Григорий Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
08.01.1776
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