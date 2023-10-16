Малашкин Козма Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Козмина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно