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Малашкин Козма Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Прянишников Григорий Григорьев

Мать: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Козмина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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