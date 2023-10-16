Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Козмина
Отец ребёнка: Малашкин Козма Григорьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Малашкин Козма Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно