Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Козмина

Отец ребёнка: Малашкин Козма Григорьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Малашкин Козма Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашкин Козма Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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